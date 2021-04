Jim Steinman: Πέθανε ο συνθέτης των επιτυχιών της Bonnie Tyler και του Meat Loaf

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από πασίγνωστα τραγούδια της δεκαετίας του '70 και του '80, όπως η συγκλονιστική ροκ μπαλάντα «» που απογείωσε με την ερμηνεία της η, ο αμερικανός συνθέτης, στιχουργός και παραγωγός, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της οικογένειάς του ο θάνατός του προήλθε από νεφρική ανεπάρκεια ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολύ καιρό.Το όνομα του Jim Steinman είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό του διάσημου αμερικανού τραγουδιστήκαθώς ήταν εκείνος που υπέγραψε το θριαμβευτικό μουσικό ντεμπούτο του, με το θρυλικό άλμπουμ «» που κυκλοφόρησε το 1997 καισε όλο τον κόσμο κερδίζοντας δικαιωματικά μια θέση ανάμεσα στα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Η ιστορική αυτή δισκογραφική έκδοση ολοκληρώθηκε μέσα από μία τριλογία από την οποία προέκυψαν πασίγνωστα κομμάτια όπως τα «», «»,» κ.α. ενώ έγινε και μιούζικαλ«Δεν υπάρχει άλλος τραγουδοποιός σαν κι αυτόν. Δεν θα μπορέσω ποτέ να του ξεπληρώσω αυτά που μού έδωσε. Ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση της ζωής μου» είχε δηλώσει πριν από λίγα χρόνια για εκείνον οo οποίος τον αποχαιρέτησε σήμερα σήμερα, βαθιά συγκινημένος, αναρτώντας στο Facebook κοινές φωτογραφίες του μαζί με το μήνυμα «Πέτα Jimmy Πέτα».Έχοντας ενσωματώσει μουσικές επιρροές από διαφορετικούς καλλιτέχνες και ρεύματα, από τον Μπρους Σπρίνγκστιν και τους Who μέχρι τον Βάγκνερ, ο Steinman δημιουργούσε δυνατά κομμάτια που συνδύαζαν τον ροκ με τον κλασικό ήχο να αναδείχκνυαν τις φωνητικές δυνατότητες του ερμηνευτή τους στο έπακρο. Οι πομπώδεις μελωδίες του, που συχνά πατούσαν με το ένα πόδι στον κόσμο της όπερας ήταν εντυπωσιακές, ξεσηκωτικές αλλά και έντονα συναισθηματικές.Για την, εκτός από το εμβληματικό «Total Eclipse Of The Heart», το οποίο θεωρούσε ως το καλύτερο τραγούδι της καριέρας του, έγραψε την επίσης μεγάλη επιτυχία «», Η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του καλού της φίλου σημειώνοντας πως «εκτός από την εξαιρετική μουσική που έγραφε, ήταν επίσης αστείος, ευγενής, υποστηρικτικός και βαθιά στοργικός».Στο προσωπικό του ρεπερτόριο συμπεριλαμβάνονται επίσης τα κομμάτια «Read 'Em And Weep», «Making Love Out Of Nothing at All», «Dead Ringer For Love» ενώ είχε συνεργαστεί και με τηνστο άλμπουμ «Falling Into You», μια συνεργασία που τού χάρισε ένα βραβείο Γκράμι.