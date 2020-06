Τεχνόπολη: Καλοκαίρι με 50 «καθιστές» συναυλίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ούτε μία ούτε δύο αλλάθα φιλοξενήσει ητου Δήμου Αθηναίων κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι περίεργο το οποίο, ενώ φαινόταν αρχικά πως θα στερείται πολιτιστικών εκδηλώσεων, λόγω κορωνοϊού, φαίνεται, τελικά, πως προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και παραμένει καλλιτεχνικά ενεργό.Έτσι λοιπόντο πολιτιστικό στέκι του Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσει και πάλι με ρυθμούς και μελωδίες. Δημοφιλείς ερμηνευτές, τραγουδοποιοί και συγκροτήματα αλλά και μουσικές δυνάμεις τις νέας γενιάς θα δώσουν το δυναμικό παρών αποδεικνύοντας πως η μουσική μπορεί και επιβιώνει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.Από τους, τοκαι τονμέχρι την, τηκαι τονοι εγχώριες μουσικές δυνάμεις επιστρέφουν δυναμικά σε δράση.Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία κοινού, καλλιτεχνών και εργαζόμενων όλες οι συναυλίες είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για καθήμενους και με την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων.Τετάρτη 15.07 | Φωτεινή Βελεσιώτου μαζί της ο Βασίλης ΠροδρόμουΠέμπτη 16.07 | Πυξ Λαξ - NOSTAΛΓΙΑ TOUR 2020Παρασκευή 17.07 | A Tribute to Leonard Cohen με τις Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou isΣάββατο 18.07 | Active Member – 1.000 liveΚυριακή 19.07 | Λένα Πλάτωνος μαζί της η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας και η Αθηνά ΡούτσηΔευτέρα 20.07 | Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Δήμου, Διονύσης Τσακνής & Λάκης Παπαδόπουλος μαζί τους η Ιωάννα ΚαβρουλάκηΤρίτη 21.07 | Δημήτρης Μυστακίδης – Τα ρεμπέτικα της κιθάρας 2.0Τετάρτη 22.07 | Παύλος Παυλίδης - dueto 2 live με τον Φώτη ΣιώταΠέμπτη 23.07 | ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ with full band – Acoustic liveΠαρασκευή 24.07 | 40 χρόνια Χειμερινοί ΚολυμβητέςΣάββατο 25.07 | Υπόγεια Ρεύματα, Ενδελέχεια & Magic de SpellΚυριακή 26.07 | Μιχάλης Χατζηγιάννης & Μελίνα Ασλανίδου – Εμείς οι δυο σαν έναΔευτέρα 27.07 | TBAΤρίτη 28.07 | Αντώνης Μαρτσάκης - Κρήτη μητέρα τσ΄αρχοντιάςΤετάρτη 29.07 | Ρένα Μόρφη – Η Σάμπα Τσικίτα στην ΤεχνόποληΠέμπτη 30.07 | Katerine Duska & Leon of Athens, Opening act: SneakyBlackΠαρασκευή 31.07 | Ventus Ensemble – Sun of a beachΣάββατο 1.08 | TBA