Ο Αργοσαρωνικός στο πιάτο: Ένας σύντομος οδηγός για νόστιμο φαγητό σε 5 αγαπημένα νησιά
CANTINA
Αργοσαρωνικός εστιατόρια Αργοσαρωνικός

Ο Αργοσαρωνικός στο πιάτο: Ένας σύντομος οδηγός για νόστιμο φαγητό σε 5 αγαπημένα νησιά

Από την Αίγινα και τη Σαλαμίνα ως την Ύδρα, τις Σπέτσες και τον Πόρο, 22 εστιατόρια για ψάρι, μεζέδες, μαγειρευτά και σύγχρονη κουζίνα

Ο Αργοσαρωνικός στο πιάτο: Ένας σύντομος οδηγός για νόστιμο φαγητό σε 5 αγαπημένα νησιά
Τα νησιά του Αργοσαρωνικού παραμένουν ο πιο άμεσος και γευστικός τρόπος για να αποδράσει κανείς από τους ρυθμούς της πρωτεύουσας. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η Αίγινα, η Σαλαμίνα, η Ύδρα, οι Σπέτσες και ο Πόρος διατηρούν ζωντανή τη θαλασσινή τους ταυτότητα. Εκεί, η ζεστή φιλοξενία, οι παραδοσιακοί μεζέδες, τα φρέσκα ψάρια και οι τοπικές συνταγές συνθέτουν τον γαστρονομικό χάρτη για μονοήμερες εκδρομές ή Σαββατοκύριακα δίπλα στο κύμα σε κοντινούς προορισμούς που διατηρούν ζωντανή τη νησιώτικη γαστρονομική τους ταυτότητα.

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