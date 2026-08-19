Ο Αργοσαρωνικός στο πιάτο: Ένας σύντομος οδηγός για νόστιμο φαγητό σε 5 αγαπημένα νησιά

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού παραμένουν ο πιο άμεσος και γευστικός τρόπος για να αποδράσει κανείς από τους ρυθμούς της πρωτεύουσας. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η Αίγινα, η Σαλαμίνα, η Ύδρα, οι Σπέτσες και ο Πόρος διατηρούν ζωντανή τη θαλασσινή τους ταυτότητα. Εκεί, η ζεστή φιλοξενία, οι παραδοσιακοί μεζέδες, τα φρέσκα ψάρια και οι τοπικές συνταγές συνθέτουν τον γαστρονομικό χάρτη για μονοήμερες εκδρομές ή Σαββατοκύριακα δίπλα στο κύμα σε κοντινούς προορισμούς που διατηρούν ζωντανή τη νησιώτικη γαστρονομική τους ταυτότητα.