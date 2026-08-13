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Δύο κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί στη Σιθωνία Χαλκιδικής
CANTINA

Δύο κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, δύο εμβληματικά εστιατόρια μετατρέπονται σε αυθεντικούς πρεσβευτές της υψηλής γαστρονομίας ολόκληρης της χώρας.

Δύο κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί στη Σιθωνία Χαλκιδικής
Η Χαλκιδική αποτελεί μια μοναδική στα πανευρωπαϊκά γαστρονομικά χρονικά περίπτωση. Σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στη χερσόνησο της Σιθωνίας, συναντάμε δύο εξαιρετικά κομψά, πολυτελή boutique καταλύματα. Και τα δύο προσφέρουν ένα αποκλειστικό παραθαλάσσιο περιβάλλον υψηλής αισθητικής, αν και το καθένα εκφράζει μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή της high-end φιλοξενίας. Εκεί, κρυμμένα μέσα σε εντυπωσιακά τοπία με μοναδικές αποχρώσεις, λειτουργούν δύο εστιατόρια με μενού που άνετα θα κέρδιζαν ένα ή και περισσότερα αστέρια Michelin, προσφέροντας μια συνολική γαστρονομική εμπειρία διεθνούς βεληνεκούς. 

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