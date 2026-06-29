Francesco Granata, γιατί η pizza σου βραβεύτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο;

Σε μια βραδιά γεμάτη, αίγλη, λάμψη και... αρκετό ζυμάρι, αποκαλύφθηκαν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές πίτσας για το 2026, σε μια εκδήλωση που γεφύρωσε τις ρίζες της αυθεντικής ναπολιτάνικης τέχνης με τη νέα εποχή της πίτσας. Σε μια μεγάλη γιορτή όπου περισσότεροι από 500 καλεσμένοι, ανάμεσα στους οποίους 300 κορυφαίοι pizza chefs, 200 διεθνείς δημοσιογράφοι και εξέχουσες προσωπικότητες από την παγκόσμια γαστρονομική σκηνή έδωσαν το παρών.

Ανάμεσά τους και ένας δικός μας άνθρωπος: ο Francesco Granata, σεφ και ιδιοκτήτης του γνωστού ιταλικού εστιατορίου Napul’e στη Βάρη. Ο Francesco, εκτός από την κατακόρυφη άνοδό του στη θέση Νο 16 (από τη θέση 61 το 2025) ανάμεσα στους 100 καλύτερους pizzaioli του κόσμου, βραβεύτηκε ως ο δημιουργός της Καλύτερης Pizza Margherita στον κόσμο για το 2026.

Βρεθήκαμε στο Μιλάνο και στον απόηχο της μεγάλης του βράβευσης, μας παραχώρησε μια mini αλλά άκρως ουσιαστική συνέντευξη από καρδιάς.



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