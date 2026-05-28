Πώς φτιάχνουν οι σεφ λάδι μαϊντανού και άλλα αρωματικά λάδια (+συνταγή)

Τα αρωματικά λάδια είναι μικρά «μυστικά» που αλλάζουν τελείως ένα πιάτο χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ένα καλό λάδι με βασιλικό μπορεί να δώσει φρεσκάδα σε μια ντοματοσαλάτα, ένα λάδι με τσίλι να απογειώσει πίτσα και ζυμαρικά, ενώ ένα λάδι με λεμόνι ή δεντρολίβανο μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα απλό ψητό ψάρι ή πατάτες φούρνου.

Οι σεφ δεν τα χρησιμοποιούν μόνο για γεύση. Τα αρωματικά λάδια δίνουν άρωμα, γυαλάδα, ένταση και «τελείωμα» στα πιάτα, συχνά στο τελευταίο δευτερόλεπτο πριν το σερβίρισμα.



