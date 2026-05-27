Τι είναι η φουρτάλια; Το παραδοσιακό πιάτο της Άνδρου που οι ντόπιοι δεν λένε «ομελέτα»

Ψηλή, χορταστική, γεμάτη πατάτες, αυγά και χοιρινό, η φουρτάλια (και όχι φρουτάλια) είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά της Άνδρου. Παρότι πολλοί τη συγκρίνουν με ομελέτα ή με ιταλική frittata, οι ανδριώτες επιμένουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό.

Η φουρτάλια θέλει χρόνο, τεχνική και συγκεκριμένη διαδικασία. Οι πατάτες πρέπει να μαγειρευτούν σωστά, τα χοιρινά να βγάλουν το λίπος και τα αρώματά τους, τα αυγά να δέσουν το μείγμα χωρίς να στεγνώσουν, ενώ το γύρισμα θεωρείται σχεδόν δοκιμασία εμπειρίας για δυνατά χέρια.



