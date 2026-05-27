Τι είναι η φουρτάλια; Το παραδοσιακό πιάτο της Άνδρου που οι ντόπιοι δεν λένε «ομελέτα»
Τι είναι η φουρτάλια; Το παραδοσιακό πιάτο της Άνδρου που οι ντόπιοι δεν λένε «ομελέτα»
Η φουρτάλια της Άνδρου δεν είναι απλή ομελέτα. Δείτε τι περιέχει η παραδοσιακή συνταγή, γιατί θέλει τεχνική και ποια είναι τα μυστικά της.
Ψηλή, χορταστική, γεμάτη πατάτες, αυγά και χοιρινό, η φουρτάλια (και όχι φρουτάλια) είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά της Άνδρου. Παρότι πολλοί τη συγκρίνουν με ομελέτα ή με ιταλική frittata, οι ανδριώτες επιμένουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό.
Η φουρτάλια θέλει χρόνο, τεχνική και συγκεκριμένη διαδικασία. Οι πατάτες πρέπει να μαγειρευτούν σωστά, τα χοιρινά να βγάλουν το λίπος και τα αρώματά τους, τα αυγά να δέσουν το μείγμα χωρίς να στεγνώσουν, ενώ το γύρισμα θεωρείται σχεδόν δοκιμασία εμπειρίας για δυνατά χέρια.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα