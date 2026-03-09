Κουρκούτι μπίρας: Πώς γίνεται τραγανό για λαχανικά, κοτόπουλο και θαλασσινά (+συνταγές)
Κουρκούτι μπίρας: Πώς γίνεται τραγανό για λαχανικά, κοτόπουλο και θαλασσινά (+συνταγές)

Πώς φτιάχνουμε το τέλειο κουρκούτι μπίρας; Δείτε τρεις συνταγές για λαχανικά, θαλασσινά και κοτόπουλο και τα μυστικά για τραγανό αποτέλεσμα.

Το κουρκούτι μπίρας είναι από τους πιο εύκολους τρόπους για να αποκτήσουν τα τηγανητά φαγητά τραγανή και αφράτη κρούστα. Με τις σωστές αναλογίες μπίρας και αλευριού γίνεται ελαφρύ και χρυσαφένιο στο τηγάνισμα.

Με λίγα υλικά -αλεύρι, μπίρα και αυγό- μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα κουρκούτι που ταιριάζει σε λαχανικά, θαλασσινά ή κοτόπουλο. Οι παρακάτω εκδοχές δείχνουν πώς αλλάζουν ελαφρώς οι αναλογίες ώστε να πετυχαίνουμε κάθε φορά το σωστό αποτέλεσμα.

