10 αγαπημένα ρετρό γλυκά που άφησαν εποχή στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία (+συνταγές)
ρετρό γλυκά Vintage ζαχαροπλαστεία

Αγαπημένα ρετρό γλυκά, που άφησαν εποχή στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία, επιστρέφουν για να μας θυμίσουν γεύσεις άλλων δεκαετιών.

Αγαπημένα ρετρό γλυκά, που άφησαν εποχή στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και στα οικογενειακά τραπέζια, επιστρέφουν για να μας θυμίσουν γεύσεις άλλων δεκαετιών. Κλασικές, νοσταλγικές συνταγές, από κοκ και πάστα Σεράνο μέχρι εκμέκ κανταΐφι και σπιτική καρυδόπιτα, που παραμένουν διαχρονικά απολαυστικές.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το παγωτό Σικάγο και τις πάστες όπως η σεράνο ή το ποντικάκι; Αυτά και άλλα πολλά vintage γλυκά, που βρίσκουμε ακόμα σε αρκετά ζαχαροπλαστεία, δημιουργούμε με επιτυχία στην δική μας κουζίνα.

Δείτε τις συνταγές στο cantina.protothema.gr

