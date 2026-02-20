Σαρακοστιανά θαλασσινά: 20 συνταγές για ουζομεζέδες και κυρίως πιάτα
Σαρακοστιανά θαλασσινά με 20 συνταγές για ουζομεζέδες και κυρίως πιάτα. Ιδέες με χταπόδι, καλαμαράκια, γαρίδες, μύδια για την Καθαρά Δευτέρα.

Τα σαρακοστιανά θαλασσινά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας και γενικά στις σαρακοστιανές μαγειρικές. Από κλασικούς μεζέδες μέχρι πιο χορταστικά πιάτα για το οικογενειακό τραπέζι, χταπόδι, καλαμαράκια, γαρίδες, θράψαλα, όστρακα, σουπιές γίνονται οι βάση για συνταγές που συνδυάζουν απλότητα και ένταση στη γεύση. Συγκεντρώσαμε ιδέες που μαγειρεύονται εύκολα και ταιριάζουν τόσο σε ένα τραπέζι της παρέας μετά το πέταγμα του χαρταετού όσο και σε ένα πιο οργανωμένο σαρακοστιανό γεύμα στο σπίτι.

