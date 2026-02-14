Τα λουκάνικα ανά την Ελλάδα: Από τις Κυκλάδες μέχρι τη Μακεδονία, οι γεύσεις, τα αρώματα
Για να μην ψήνουμε κάθε Τσικνοπέμπτη τα ίδια λουκάνικα ξανά και ξανά, μαθαίνουμε τα είδη που πρωταγωνιστούν σε κάθε περιοχή
Τα λουκάνικα είναι οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές της Τσικνοπέμπτης: μυρίζουν από μακριά, γεμίζουν τον χώρο με αρώματα μπαχαρικών και καπνιστού κρέατος, και υπόσχονται κάθε δάγκωμα να γίνει μια μικρή γευστική γιορτή. Πριν ανάψουμε τις ψησταριές και αρχίσουμε το ψήσιμο, αξίζει να ταξιδέψουμε στις παραδοσιακές γεύσεις της Ελλάδας: από τα πικάντικα βόρεια λουκάνικα μέχρι τα αρωματικά νησιώτικα, κάθε περιοχή έχει να προσφέρει μοναδικά αρώματα και υφές.
