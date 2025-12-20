Gio at the Margi: Πιστοί στο ιταλικό τους ταπεραμέντο και τον χειμώνα
CANTINA
Gio at the Margi The Margi

Gio at the Margi: Πιστοί στο ιταλικό τους ταπεραμέντο και τον χειμώνα

Το Gio επιστρέφει στο χειμερινό του σπίτι και γίνεται μια πρώτης τάξεως αφορμή για να κατηφορίσετε στη Βουλιαγμένη

Gio at the Margi: Πιστοί στο ιταλικό τους ταπεραμέντο και τον χειμώνα
Λευκά λινά τραπεζομάντηλα, πράσινοι βελούδινοι καναπέδες, λουλουδένιες ταπετσαρίες στους τοίχους και αύρα ιταλικής ακτογραμμής με έντονη τη συμβολική παρουσία των εσπεριδοειδών που χαρακτηρίζουν ολόκληρες περιοχές σαν τo Amalfi και το Capri. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν το Gio at the Margi στο ζεστό χειμερινό του σαλόνι. Σαν σε ταινία της Cinecittà.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης