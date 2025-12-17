Όταν η πιο αγαπημένη γεύση γίνεται διπλά σοκολατένια
Υπάρχουν γεύσεις που μεγαλώνουν μαζί μας, γεύσεις που γίνονται μικρά καθημερινά τελετουργικά, που μας θυμίζουν αθωότητα, σχολικά διαλείμματα, βόλτες. Και αν υπάρχει ένα γλυκό που έχει κατακτήσει τον ρόλο αυτό, είναι η μοναδική ΙΟΝ Σοκοφρέτα.
Από το 1977 μέχρι σήμερα, σε εκείνη τη χαρακτηριστική χρυσή συσκευασία που βλέπεις από μακριά και αναγνωρίζεις πριν καν φτάσει στο χέρι σου, η Σοκοφρέτα αποτελεί σταθερή αξία για μικρούς και μεγάλους.
Με συνεπή ποιότητα, ατόφια σοκολατένια προσωπικότητα και μια συνταγή που αρνείται να χάσει την αυθεντικότητά της, η Σοκοφρέτα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής γλυκιάς ιστορίας. Γάλακτος, Φουντουκιού, Υγείας, Λευκή, ακόμη και οι εκδοχές με Stevia – κάθε γεύση και ένα mood, κάθε επιλογή και μια στιγμή απόλαυσης.
Και τώρα, η ΙΟΝ αποφασίζει να ανεβάσει τον πήχη, γιατί, αλήθεια, ποιος είπε ότι κάτι αγαπημένο δεν μπορεί να γίνει ακόμα πιο λαχταριστό;
