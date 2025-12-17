Όταν η πιο αγαπημένη γεύση γίνεται διπλά σοκολατένια

Από το 1977 μέχρι σήμερα, σε εκείνη τη χαρακτηριστική χρυσή συσκευασία που βλέπεις από μακριά και αναγνωρίζεις πριν καν φτάσει στο χέρι σου, η

Σοκοφρέτα

αποτελεί σταθερή αξία για μικρούς και μεγάλους.





Με συνεπή ποιότητα, ατόφια σοκολατένια προσωπικότητα και μια συνταγή που αρνείται να χάσει την αυθεντικότητά της, η Σοκοφρέτα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής γλυκιάς ιστορίας. Γάλακτος, Φουντουκιού, Υγείας, Λευκή, ακόμη και οι εκδοχές με Stevia – κάθε γεύση και ένα mood, κάθε επιλογή και μια στιγμή απόλαυσης.