Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H νέα πρέσβης μαγειρεύει ζουμερό κοτόπουλο με βουτυράτη σάλτσα λεμονιού
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αντιμετωπίζει το φαγητό ως τρόπο ζωής και επικοινωνίας με την οικογένεια
Ποιος είπε ότι οι πρέσβεις δεν μαγειρεύουν στο σπίτι; Για πολλούς, η μαγειρική είναι πράξη αυτοφροντίδας και δημιουργικής ισορροπίας. Ακόμη και μέσα σε ένα ασφυκτικά φορτωμένο πρόγραμμα, βρίσκουν χρόνο να σταθούν μπροστά στην κουζίνα και να ετοιμάσουν κάτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Λάτρης της μεσογειακής διατροφής και των απλών γεύσεων, μέσω των social media δείχνει πως η κουζίνα είναι για εκείνη ένας τρόπος να αποσυνδέεται από την πολιτική και να αντιμετωπίζει το φαγητό ως τρόπο ζωής και επικοινωνίας με την οικογένεια.
