Μοσχαρίσιο συκώτι με ψητό λάχανο
Μοσχαρίσιο συκώτι με ψητό λάχανο
Το μοσχαρίσιο συκώτι έχει φανατικούς θαυμαστές. Σε αυτή τη συνταγή το συνοδεύουμε με ψητό λάχανο κι έχουμε ένα τέλειο πιάτο.
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε το λάχανο στη μέση χωρίς να αφαιρέσουμε το κοτσάνι και μετά το κόβουμε πάλι σε μεγάλες φέτες, πάχους περίπου 2 εκ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε το λάχανο στη μέση χωρίς να αφαιρέσουμε το κοτσάνι και μετά το κόβουμε πάλι σε μεγάλες φέτες, πάχους περίπου 2 εκ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα