Ρύζι που κολλάει; Με αυτόν τον κανόνα το φτιάχνουμε σωστά
Το ρύζι φαίνεται απλό στο μαγείρεμα θεωρητικά, μέχρι τη στιγμή που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της συσκευασίας
Το αποτέλεσμα; Συχνά το ρύζι να καταλήγει κολλώδες ή άψητο. Το κομμάτι που λείπει είναι ο «χρυσός λόγος» — ο τύπος που λαμβάνει υπόψη τόσο την απορρόφηση όσο και την εξάτμιση και είναι ουσιαστικός για να πετύχουμε το τέλειο ρύζι.
Καθώς το ρύζι μαγειρεύεται, ένα μέρος του νερού απορροφάται από τους κόκκους, ενώ ένα άλλο μέρος εξατμίζεται σε μορφή ατμού. Όμως, αυτό το δεύτερο μέρος (η εξάτμιση) δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το πόσο ρύζι μαγειρεύουμε.
