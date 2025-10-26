12 με Τόνο: Σύγχρονη ψαροφαγία στη Νέα Ερυθραία
Το 12 με Τόνο του Μιχάλη Κεχαγιόγλου είναι ένα φροντισμένο ψαρομάγαζο, με ξεκάθαρη φιλοσοφία και αγάπη στην καλή πρώτη ύλη
Στην ήσυχη Νέα Ερυθραία, σ' ένα πολυσύχναστο δρόμο γεμάτο καταστήματα, δίπλα στο οικογενειακό ιχθυοπωλείο, βρίσκεται το 12 με Τόνο. Από τα ζυμαρικά μέχρι το ψωμί, όλα είναι χειροποίητα και φτιάχνονται εκεί.
Ο χώρος έχει μόλις είκοσι καθίσματα και θυμίζει ψαροταβέρνα στην ακροθαλασσιά. «Με κούρασε το αυστηρό σερβίρισμα, ήθελα να φτιάξω ένα μαγαζί, στο οποίο να μπορείς να μοιράζεσαι το φαγητό», μάς λέει ο σεφ patron Μιχάλης Κεχαγιόγλου. Η πρώτη του επαφή με τη μαγειρική ξεκίνησε στο διπλανό ψαράδικο του πατέρα του, με την προετοιμασία πιάτων ημέρας. Βρέθηκε στο Ark δίπλα στον Γιάννη Μπαξεβάνη και έπειτα η επαγγελματική του πορεία συνεχίστηκε στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Savoy Grill του Gordon Ramsay.
