Αντιγόνη Λυμπεροπούλου: Η ανάπτυξη απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην περιφέρεια
Τη σημασία των επενδύσεων στην περιφέρεια, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην ανάπτυξη υπογράμμισε η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων,
«Για να καταλάβει και το κοινό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων διαχειρίζεται δημόσια και ευρωπαϊκά χρήματα», εξήγησε. «Έχουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ υπό διαχείριση σήμερα, τα οποία επενδύουμε μέσω διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, που αντλούν παράλληλα ιδιωτικά κεφάλαια από την αγορά και τα επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους».
