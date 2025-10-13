Η πίτσα που φτιάχνουν όλοι στο TikTok – 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Η πίτσα που φτιάχνουν όλοι στο TikTok – 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Eλαφριά πίτσα, χορταστική και γεμάτη πρωτεΐνη Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική».
Μυστικά επιτυχίας
Μην παραλείψετε το προψήσιμο της βάσης — είναι απαραίτητο για να στεγνώσει και να κρατήσει τα υλικά χωρίς να «πνιγεί».
Αν θέλουμε πιο έντονη γεύση, προσθέτουμε λίγο σκόρδο ή ρίγανη στη ζύμη.
Η πίτσα τρώγεται ιδανικά ζεστή αλλά όχι καυτή, για να αναδειχθούν οι υφές και τα αρώματα.
Αποτέλεσμα; Μια τραγανή, λαχταριστή πίτσα με λίγες θερμίδες, χωρίς ενοχές και με μπόλικη πρωτεΐνη. Το TikTok έχει δίκιο - αυτή η cottage cheese πίτσα είναι game changer.
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
