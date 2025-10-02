ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Με γάντια ή χωρίς; Πώς πρέπει να μαγειρεύουμε πιο «καθαρά» τελικά;
CANTINA
Γάντια

Με γάντια ή χωρίς; Πώς πρέπει να μαγειρεύουμε πιο «καθαρά» τελικά;

Ο Ιωάννης Γ. Κακός, Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, εξηγεί πότε τα γάντια στην κουζίνα, κατά το μαγείρεμα στο σπίτι είναι χρήσιμα και πότε δίνουν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας

Με γάντια ή χωρίς; Πώς πρέπει να μαγειρεύουμε πιο «καθαρά» τελικά;
Η υγιεινή και η ασφάλεια στην προετοιμασία του φαγητού απασχολούν ολοένα και περισσότερους. Ανάμεσα στις συνήθειες που υιοθετούνται για την προστασία από τα μικρόβια, η χρήση γαντιών θεωρείται από πολλούς απαραίτητη – ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε ωμό κρέας. Πρόκειται για μια πρακτική που πολλοί συνδέουν με τον επαγγελματισμό και την αυστηρή καθαριότητα. Πρέπει να φοράμε, όμως, γάντια στην κουζίνα στο σπίτι;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης