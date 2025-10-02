Με γάντια ή χωρίς; Πώς πρέπει να μαγειρεύουμε πιο «καθαρά» τελικά;
Με γάντια ή χωρίς; Πώς πρέπει να μαγειρεύουμε πιο «καθαρά» τελικά;
Ο Ιωάννης Γ. Κακός, Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, εξηγεί πότε τα γάντια στην κουζίνα, κατά το μαγείρεμα στο σπίτι είναι χρήσιμα και πότε δίνουν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας
Η υγιεινή και η ασφάλεια στην προετοιμασία του φαγητού απασχολούν ολοένα και περισσότερους. Ανάμεσα στις συνήθειες που υιοθετούνται για την προστασία από τα μικρόβια, η χρήση γαντιών θεωρείται από πολλούς απαραίτητη – ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε ωμό κρέας. Πρόκειται για μια πρακτική που πολλοί συνδέουν με τον επαγγελματισμό και την αυστηρή καθαριότητα. Πρέπει να φοράμε, όμως, γάντια στην κουζίνα στο σπίτι;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα