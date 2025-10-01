Ρεκόρ για το Cantina: 1.570.000 μοναδικοί χρήστες για τον μήνα Σεπτέμβριο
Τον Σεπτέμβριο, το Cantina κατέγραψε 1.570.000 μοναδικούς χρήστες, μια επίδοση που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια
Πέρα από τον αριθμό, για εμάς έχει αξία η σχέση που χτίζεται καθημερινά με τους ανθρώπους που μας διαβάζουν, μας εμπιστεύονται και μοιράζονται μαζί μας το ίδιο πάθος: το φαγητό.
Για εμάς το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη. Είναι στοιχείο πολιτισμού, συνδέει τόπους, ανθρώπους και εποχές. Στο Cantina αγαπάμε τις πρώτες ύλες, τη μαγεία που κρύβεται πίσω από τη μαγειρική, τις ιστορίες παραγωγών και δημιουργών, την παράδοση που συνδιαλέγεται με τις νέες τάσεις. Η εντοπιότητα και η καινοτομία είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς μας, κι αυτή την αγάπη τη μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας.
