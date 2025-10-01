Ρεκόρ για το Cantina: 1.570.000 μοναδικοί χρήστες για τον μήνα Σεπτέμβριο
CANTINA

Ρεκόρ για το Cantina: 1.570.000 μοναδικοί χρήστες για τον μήνα Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο, το  Cantina  κατέγραψε  1.570.000 μοναδικούς χρήστες, μια επίδοση που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια

Ρεκόρ για το Cantina: 1.570.000 μοναδικοί χρήστες για τον μήνα Σεπτέμβριο
Πέρα από τον αριθμό, για εμάς έχει αξία η σχέση που χτίζεται καθημερινά με τους ανθρώπους που μας διαβάζουν, μας εμπιστεύονται και μοιράζονται μαζί μας το ίδιο πάθος: το φαγητό.

Για εμάς το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη. Είναι στοιχείο πολιτισμού, συνδέει τόπους, ανθρώπους και εποχές. Στο Cantina αγαπάμε τις πρώτες ύλες, τη μαγεία που κρύβεται πίσω από τη μαγειρική, τις ιστορίες παραγωγών και δημιουργών, την παράδοση που συνδιαλέγεται με τις νέες τάσεις. Η εντοπιότητα και η καινοτομία είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς μας, κι αυτή την αγάπη τη μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης