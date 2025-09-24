Δίπλες: Όπου γάμος και χαρά ένα παραδοσιακό γλυκό με συμβολισμούς

Δεν νοείται γάμος στην Πελοπόννησο χωρίς δίπλες. Ακόμα κι αν τις συναντήσουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καταλαβαίνουμε αμέσως πως τουλάχιστον ένας από τους δύο, η νύφη ή ο γαμπρός, έχει καταγωγή «κάτω από το αυλάκι». Αλλά και στην Κρήτη χωρίς ξεροτήγανα, γάμος δεν γίνεται. Τυλιγμένες αριστοτεχνικά μία προς μία, μελωμένες και γαρνιρισμένες με λεπτό καρύδι, στολισμένες με λευκά κουφέτα και τοποθετημένες επιμελώς σε ψάθινα πανέρια με «κοφτό» σεμεδάκι, οι δίπλες συμβολίζουν το «δίπλωμα» ή το «τύλιγμα», όπως αλλιώς λέει ο λαός για το ζευγάρωμα.

Αλλά και τα Χριστούγεννα, σε γεννητούρια και βαφτίσεις, εγκαίνια, προσωπικές ή επαγγελματικές επιτυχίες, γενικά όπου γάμος και χαρά, οι δίπλες έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στο τραπέζι.



