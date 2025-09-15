«Νόστιμη Οικονομία»: Όταν η μαγειρική συναντά την παγκόσμια οικονομία

Η «Νόστιμη Οικονομία» δεν είναι ούτε εγχειρίδιο μαγειρικής ούτε τυπικό πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Είναι κάτι ενδιάμεσο: ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί το φαγητό ως «μεζέ» για να σερβίρει ιδέες