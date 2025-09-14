Δεν είναι παστίτσιο, δεν είναι μουσακάς – Είναι τα ζυμαρικά φούρνου Σικελίας

Αν λατρεύουμε τα ζυμαρικά αλλά θέλουμε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά πιάτα, τότε αυτή η σιτσιλιάνικη συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Η ’ncasciata δεν είναι ούτε παστίτσιο ούτε μουσακάς – είναι ένα πλούσιο πιάτο με ζυμαρικά φούρνου, γεμάτο με τρυφερή μελιτζάνα, λιωμένο τυρί κατσιόκαβαλο και αρωματική σάλτσα ντομάτας. Οι μελιτζάνες σε αυτή την εκδοζή ψήνονται αντί να τηγανίζονται, κερδίζοντας χρόνο χωρίς να χάνουμε γεύση. Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο με ζυμαρικά που μας ταξιδεύει κατευθείαν στη Σικελία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr