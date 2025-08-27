Κάτω στον Περαιά: Ένα μωσαϊκό γεύσεων από το λιμάνι ώς το Χατζηκυριάκειο
Κάτω στον Περαιά: Ένα μωσαϊκό γεύσεων από το λιμάνι ώς το Χατζηκυριάκειο
Από την καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας μέχρι το Χατζηκυριάκειο, η περιοχή του Πειραιά φημίζεται για τα καφενεία, τα ουζερί και τα έθνικ στέκια που συναντούν κάτοικοι και επισκέπτες
Η περιήγησή μας ξεκίνησε από το Ικαριώτικο Καφενείο, ένα από εκείνα τα μέρη που έχουν ταυτότητα. Στα τραπέζια πετύχαμε παλιούς ναυτικούς, νησιώτες που ζουν χρόνια στον Πειραιά, ανθρώπους με ιστορίες από τα πέλαγα και τα μηχανουργεία.
