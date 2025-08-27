Κάτω στον Περαιά: Ένα μωσαϊκό γεύσεων από το λιμάνι ώς το Χατζηκυριάκειο
CANTINA
Ταβέρνες στον Πειραιά Ουζερί στον Πειραιά

Κάτω στον Περαιά: Ένα μωσαϊκό γεύσεων από το λιμάνι ώς το Χατζηκυριάκειο

Από την καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας μέχρι το Χατζηκυριάκειο, η περιοχή του Πειραιά φημίζεται για τα καφενεία, τα ουζερί και τα έθνικ στέκια που συναντούν κάτοικοι και επισκέπτες

Κάτω στον Περαιά: Ένα μωσαϊκό γεύσεων από το λιμάνι ώς το Χατζηκυριάκειο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η περιήγησή μας ξεκίνησε από το Ικαριώτικο Καφενείο, ένα από εκείνα τα μέρη που έχουν ταυτότητα. Στα τραπέζια πετύχαμε παλιούς ναυτικούς, νησιώτες που ζουν χρόνια στον Πειραιά, ανθρώπους με ιστορίες από τα πέλαγα και τα μηχανουργεία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης