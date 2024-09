Μήπως δεν θα μπορούμε να κάνουμε τον σταυρό μας πλέον;

Κλείσιμο

Ο Μάιντοφ σε ανάρτησή του απέδωσε τον πεντάμηνο αποκλεισμό του σε αυτή του την ενέργεια.Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο (IJF) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο Μάιντοφ που είχε ήδη προειδοποιηθεί άλλες δύο φορές για τη συμπεριφορά του (2018 & 2022) δεν τιμωρήθηκε μόνο επειδή «έκανε ξεκάθαρα θρησκευτική χειρονομία μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο» ,αλλά και επειδή «αρνήθηκε να υποκλιθεί στον αντίπαλό του στο τέλος του αγώνα» και «αφαίρεσε το τζουντόγκι (τη στολή του) στον αγωνιστικό χώρο». Και συνεχίζει η IJF αναφέροντας ότι σέβεται και εκτιμά εξίσου όλες τις κουλτούρες, τις εθνικότητες και τις θρησκείες των μελών της (εμείς θα λέγαμε μήπως κατά βάθος έχει κάποιο πρόβλημα με τους Χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους);Και κλείνει με το κλασικό επιχείρημα ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν τα θρησκευτικά, πολιτικά μηνύματα κ.λπ. Να σημειώσουμε ότι ο Μάιντοφ δεν είναι τυχαίος αθλητής, αλλά νο 3 στον κόσμο στα -90 κιλά και κάτοχος 3 παγκοσμίων και 7 ευρωπαϊκών μεταλλίων. Είδαμε και πάλι το τέλος του αγώνα του Τσελίδη με τον Μάιντοφ. Ο Σέρβος που είχε ήδη δύο παρατηρήσεις (ο Τσελίδης μία) τιμωρήθηκε και με τρίτη γιατί «παρέμενε αδρανής», δεν «αγωνιζόταν» δηλαδή, κάτι που ο ίδιος αμφισβήτησε έντονα. Ο Τσελίδης, προς τιμήν του, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον ηρεμήσει, ο Σέρβος όμως έξαλλος αποχώρησε από το τατάμι (τον αγωνιστικό χώρο του τζούντο).Εκείνο που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα είναι ο χαρακτηρισμός από την IJF της ενέργειας του Μάιντοφ να κάνει τον σταυρό του, ως θρησκευτικού μηνύματος. Απ’ ό, τι είδαμε Πρόεδρος της IJF είναι ο Ρουμάνος, με αυστριακό διαβατήριο Marius Viser. Πάντως στο επίσημο σάιτ της IJF αναφέρεται ως Αυστριακός. Γενική Γραμματέας είναι η Βρετανίδα Lisa Allan και Ταμίας ο Naser al Tamini από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Viser είναι Πρόεδρος της IJF από το 2007. Μπαίνοντας στο ράνκινγκ, την βαθμολογική κατάταξη των αθλητών της IJF είδαμε ότι ο NEMANJA MAJDOF έχει διαγραφεί (19/9/2024)! Το επόμενο βήμα της IJF ποιο θα είναι άραγε;Για να μην γράφουμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε βέβαιοι και κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς λόγο μιλήσαμε με έναν νεαρό φίλο, τον Νίκο, κάτοχο μεταλλίων στο τζούντο σε «μικρές» κατηγορίες για περισσότερες λεπτομέρειες. Μας είπε ότι ακόμα και σε διασυλλογικά πρωταθλήματα τζούντο στην Ελλάδα, απαγορεύεται οι αθλητές να κάνουν τον σταυρό τους πριν τον αγώνα. Επειδή βέβαια η Ελλάδα είναι χριστιανική χώρα και θα γινόταν πραγματικός χαμός αν υπήρχε τιμωρία κάποιου αθλητή ή αθλήτριας για ανάλογο «παράπτωμα» ο κανονισμός αυτός ουσιαστικά δεν τηρείται.Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια επίσης που μας ανέφερε ο καλός μας φίλος. Όλα αυτά με τον σταυρό, τα θρησκευτικά και πολιτικά σύμβολα κ.λπ. ισχύουν ΜΟΝΟ πάνω στον αγωνιστικό χώρο, το τατάμι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επίσημη ανακοίνωση της IJF για το θέμα του Μάιντοφ: «Οι κανόνες μας σχετικά με την επίδειξη θρησκευτικών ή άλλων σημείων σχετίζονται αυστηρά με τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος είναι ένας χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο τζούντο και όπου εκτίθενται μόνο τα συγκεκριμένα σήματα και κανόνες του τζούντο, εξίσου για όλους. Η IJF δεν απαγορεύει την άσκηση θρησκειών ή θρησκευτικών σημείων έξω από τον αγωνιστικό χώρο καθώς συνεχίζουμε να σεβόμαστε την ατομική ελευθερία κάθε μέλους της κοινότητάς μας». Βλέποντας το βίντεο είναι φανερό ότι ο Μάιντοφ κάνει τον σταυρό του σε ένα διάδρομο, πολύ μακριά από το τατάμι προσερχόμενος για να αντιμετωπίσει τον Τσελίδη. Μάλλον ήταν άτυχος γιατί τον κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα. Συνεπώς οι δικαιολογίες της IJF είναι αβάσιμες, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα.Φαίνεται ότι όχι μόνο το σημείο του σταυρού αλλά και γενικότερα ο Χριστιανισμός, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία ενοχλούν κάποιους ισχυρούς, αλλά αόρατους, του πλανήτη… Θα πουν πολλοί ότι το τζούντο δεν είναι τόσο διαδεδομένο άθλημα. Η IJF όμως έχει ως μέλη της 208 χώρες… Δεν γνωρίζουμε αν ανάλογοι κανονισμοί ισχύουν και σε άλλα αθλήματα. Τουλάχιστον στα πιο δημοφιλή (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ) αν δεν κάνουμε λάθος, δεν απαγορεύεται αθλητές ή αθλήτριες να κάνουν τον σταυρό τους και εντός αγωνιστικού χώρου. Πολιτικά μηνύματα σε ενδυμασίες αθλητών απαγορεύονται. Δεν θα λέγαμε ότι ο Χριστιανισμός τελεί υπό διωγμό διεθνώς, αλλά ότι υπάρχει μια αναθεωρητική τάση για πράγματα που σχετίζονται με τη θρησκεία μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναθεωρητική τάση με τις ημερομηνίες και ειδικότερα τα έτη, που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν και έχει ιστορία αιώνων, καθώς η πρώτη αναφορά σε αυτή την τάση χρονολογείται από το 1625. Το Common Era (CE), Kοινή Εποχή, Κοινή Χρονολογία και το Before the Commοn Era (BCE), Προ Κοινής Εποχής/ Χρονολογίας έχουν αντικαταστήσει σε συγγράμματα κυρίως θεολόγων, αρχαιολόγων και ιστορικών τα Before Christ (BC), Προ Χριστού και Anno Domini (AD), Μετά Χριστόν αντίστοιχα.Πάντως ενώ αρχικά παρατηρούσαμε ένα διογκούμενο ρεύμα προς τη χρήση των CE και BCE φαίνεται ότι πλέον υπάρχει μια εξισορρόπηση και ότι στη διεθνή βιβλιογραφία «κυριαρχούν» τα BC και AD. Αντικειμενικά κι αν το δει κάποιος ποια είναι η «κοινή εποχή»; Έχουν οι Έλληνες «Κοινή Εποχή» με τους Κινέζους, τους Τούρκους ή τους Αλβανούς; Οι Μουσουλμάνοι είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν ως αρχή της χρονολογίας τους το έτος 622 μ.Χ. όταν ο Μωάμεθ εξορίστηκε από τη Μέκκα στη Μεδίνα (Εγίρα). Οι Κινέζοι επίσης έχουν το δικό τους Ημερολόγιο Ωστόσο, διεθνώς, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό Ημερολόγιο και μόνο για τον εορτασμό του Κινέζικου Έτους και το Κινέζικο Ωροσκόπιο χρησιμοποιούν το πανάρχαιο Ημερολόγιό τους.Δυστυχώς και στη χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού. Οι υπερβολές ή τα παραπτώματα ορισμένων κληρικών και η θρησκοληψία κάποιων πιστών δίνουν αφορμές σε κάποιους να κατηγορούν την Εκκλησία. Αλλά και η στενή σχέση που έχουν (;) με τη θρησκεία κάποια κόμματα, αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των αμφισβητιών. Ο χαρακτηρισμός ως Χριστιανοταλιμπάν, των φανατικών πιστών αποτελεί πλέον λέξη που χρησιμοποιείται ευρύτατα από κάποιους. Ορισμένοι από τους αμφισβητίες δεν πιστεύουν στον Θεό και συνειδητά εξαπολύουν κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας μας και των πιστών της. Μήπως όμως υπάρχουν και άλλοι που επιχειρούν να χλευάσουν και να μειώσουν την Ορθοδοξία, λειτουργώντας ως μίσθαρνα όργανα σκοτεινών κύκλων;Όλοι αυτοί οι «αμφισβητίες» θα τολμούσαν να μιλήσουν εναντίον του Μωάμεθ σε μια ισλαμική χώρα; Μάλλον όχι! Εκμεταλλευόμενοι την ανεκτικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και βασικές διδαχές του Χριστού όπως το «αγαπάτε αλλήλους», μιλούν, γράφουν και φέρονται με προκλητικό τρόπο. Αυτό φυσικά είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους, όπως άλλωστε και της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπολοίπων είναι αναφαίρετο δικαίωμα να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.