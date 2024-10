Παίζει μπαλάρα η Εθνική

Η Ελλάδα έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο κι έκλεισε τους Ιρλανδούς στο καβούκι τους για τουλάχιστον 70 λεπτά, κάνοντας 21 τελικές προσπάθειες συνολικά - με 2,15 στα XGoals.Η νίκη με 2-0 συνοδεύτηκε από… μπαλάρα και διατήρησε την Εθνική στην 1η θέση του ομίλου: Πλέον της αρκεί μία ισοπαλία, στην αναμέτρηση με την Αγγλία στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τον ερχόμενο Νοέμβριο, για να παραμείνει μέχρι τέλους στην κορυφή της βαθμολογίας και κατακτήσει την άνοδο στη League A του Nations League.O κόσμος που γέμισε το «Καραϊσκάκης», αλλά και όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε το ματς τηλεοπτικά, χορτάσαμε μπαλίτσα και γεμίσαμε από συναίσθημα - ξανά.Το σημαντικότερο όλων είναι πως η αυτή η ομάδα χτίζει ισχυρούς δεσμούς με το κοινό γιατί διαθέτει ποδοσφαιρική ποιότητα και σπουδαίο χαρακτήρα. Ο προπονητές και οι παίκτες με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις τους εκφράζουν το μέσο Ελληνα, τον αναγκάζουν να ταυτιστεί μαζί τους.Προφανώς η τραγωδία με τον αδόκητο χαμό του Τζόρτζ Μπάλντοκ έχει παίξει το ρόλο της. Το έχουν δει οι παίκτες και ο Γιοβάνοβιτς κάτι σαν ζήτημα τιμής να φέρουν νίκες για να τιμήσουν το χαμό του Τζόρτζ.Στη μνήμη του αδικοχαμένου Μπάλντοκ οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τραγουδούν στις παμπ και στα σόσιαλ μίντια το «Starman» του Ντέιβιντ Μπόουι: Eνα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός εξωγήινου που επικοινωνεί με τους ανθρώπους μέσω του ραδιοφώνου, προσφέροντας τους ελπίδα σε έναν κόσμο που φαίνεται σκοτεινός και καταθλιπτικός.«There's a starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds» λέει ο Μπόουι στο ρεφρέν του τραγουδιού.Είναι ο Starman που οδηγεί την Εθνική μας και την κάνει να παίζει μπαλάρα!