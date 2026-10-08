«Πλανήτης-Φοίνικας» γεννήθηκε από τις στάχτες του νεκρού άστρου του: Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες
«Πλανήτης-Φοίνικας» γεννήθηκε από τις στάχτες του νεκρού άστρου του: Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες
Αστρονόμοι εντόπισαν στοιχεία για έναν σπάνιο «πλανήτη δεύτερης γενιάς», που φαίνεται να σχηματίστηκε από τα υλικά που εκτόξευσε το ίδιο το άστρο του πριν μετατραπεί σε λευκό νάνο
Μια αναπάντεχη ανακάλυψη γύρω από έναν λευκό νάνο δίνει στους αστρονόμους στοιχεία για έναν κόσμο που ενδέχεται να δημιουργήθηκε από τα ίδια τα υλικά που εκτόξευσε στο Διάστημα το άστρο του όταν πέθαινε. Η ομάδα, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Warwick, μελέτησε τον λευκό νάνο HS 0209+0832 και εντόπισε μια ασυνήθιστη χημική υπογραφή στην ατμόσφαιρά του.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο λευκός νάνος πιθανότατα «τρέφεται» με υλικό από έναν γιγάντιο πλανήτη που σχηματίστηκε μετά τον θάνατο του αρχικού άστρου. Οι ερευνητές τον χαρακτηρίζουν «πλανήτη δεύτερης γενιάς», καθώς δεν δημιουργήθηκε μαζί με το αρχικό πλανητικό σύστημα, αλλά από υλικό που αποβλήθηκε όταν το άστρο έφτασε στο τέλος της ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο λευκός νάνος πιθανότατα «τρέφεται» με υλικό από έναν γιγάντιο πλανήτη που σχηματίστηκε μετά τον θάνατο του αρχικού άστρου. Οι ερευνητές τον χαρακτηρίζουν «πλανήτη δεύτερης γενιάς», καθώς δεν δημιουργήθηκε μαζί με το αρχικό πλανητικό σύστημα, αλλά από υλικό που αποβλήθηκε όταν το άστρο έφτασε στο τέλος της ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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