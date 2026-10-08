«Πλανήτης-Φοίνικας» γεννήθηκε από τις στάχτες του νεκρού άστρου του: Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

Αστρονόμοι εντόπισαν στοιχεία για έναν σπάνιο «πλανήτη δεύτερης γενιάς», που φαίνεται να σχηματίστηκε από τα υλικά που εκτόξευσε το ίδιο το άστρο του πριν μετατραπεί σε λευκό νάνο