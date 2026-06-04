Οι πολύχρωμες ανεμογεννήτριες ίσως λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αιολικής ενέργειας

Επιστήμονες προτείνουν τη βαφή των πτερυγίων ανεμογεννητριών με έντονα χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση των συγκρούσεων με πουλιά