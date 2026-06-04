Οι πολύχρωμες ανεμογεννήτριες ίσως λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αιολικής ενέργειας
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Οι πολύχρωμες ανεμογεννήτριες ίσως λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αιολικής ενέργειας

Επιστήμονες προτείνουν τη βαφή των πτερυγίων ανεμογεννητριών με έντονα χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση των συγκρούσεων με πουλιά

Οι πολύχρωμες ανεμογεννήτριες ίσως λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αιολικής ενέργειας
Μια απλή αλλαγή στον σχεδιασμό των ανεμογεννητριών θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της αιολικής ενέργειας: τις συγκρούσεις πουλιών με τα περιστρεφόμενα πτερύγια.

Νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Behavioral Ecology προτείνει τη χρήση έντονων χρωμάτων στα πτερύγια των ανεμογεννητριών, εμπνευσμένων από τα προειδοποιητικά μοτίβα που συναντώνται στη φύση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόσκρουσης πτηνών.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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