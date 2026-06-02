Η Κίνα έστειλε στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων: Γίγαντας 16 μέτρων που «λυγίζει στη μέση»
Η Κίνα έστειλε στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων: Γίγαντας 16 μέτρων που «λυγίζει στη μέση»
Το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που έχει εξαγάγει ποτέ η Κίνα έφτασε στην Αυστραλία για να κατασκευάσει ένα υπόγειο τούνελ έξι λωρίδων κυκλοφορίας κάτω από το λιμάνι του Σίδνεϊ
Ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα εκσκαφής που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Κίνα βρίσκεται στην Αυστραλία, αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο απαιτητικά υπόγεια περιβάλλοντα του πλανήτη. Ο μετροπόντικας, που ονομάστηκε «Patyegarang» προς τιμήν μιας γυναίκας των Αβορίγινων, έχει διάμετρο εκσκαφής 15,7 μέτρα και αποτελεί το μεγαλύτερο μηχάνημα του είδους του που εξήγαγε ποτέ η χώρα.
Κατασκευασμένο από την China Railway Engineering Equipment Group, το μηχάνημα εργάζεται για το έργο Western Harbour Tunnel, τη δεύτερη μεγάλη υπόγεια οδική αρτηρία του Σίδνεϊ. Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας σήραγγας 6,5 χιλιομέτρων με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία αναμένεται να παραδοθεί το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Κατασκευασμένο από την China Railway Engineering Equipment Group, το μηχάνημα εργάζεται για το έργο Western Harbour Tunnel, τη δεύτερη μεγάλη υπόγεια οδική αρτηρία του Σίδνεϊ. Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας σήραγγας 6,5 χιλιομέτρων με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία αναμένεται να παραδοθεί το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα