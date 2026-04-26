Καναδάς: Το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί ξεκινά δοκιμές στη Βικτώρια
Καναδική εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί που πλοηγείται μόνο του χρησιμοποιώντας κάμερες και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας
Η καναδική εταιρεία Future Marine Inc. ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών για ένα πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Βικτώρια, φέρνοντας την τεχνολογία του μέλλοντος στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του 2026.
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας: Πώς λειτουργεί το θαλάσσιο ταξί;
Το σκάφος χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Οι κάμερες λειτουργούν ως τα μάτια του σκάφους, ενώ οι αισθητήρες AR προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, επιτρέποντας στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, άλλα πλοία και λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά την ανθρώπινη όραση.
