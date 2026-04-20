Ιστορική στιγμή στην Κίνα: Ρομπότ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Ημιμαραθωνίου κατά επτά λεπτά

Μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και την τεχνολογία ανατέλλει, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ολοκληρώσει ημιμαραθώνιο σε χρόνο που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.Το ρομπότ με το όνομα «Lightning», δημιούργημα της κινεζικής εταιρείας Honor, διένυσε την απόσταση των 21 χιλιομέτρων σε μόλις 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή είναι εντυπωσιακά ταχύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ του Jacob Kiplimo, ο οποίος κατέχει την κορυφαία ανθρώπινη επίδοση με 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.