Ιστορική στιγμή στην Κίνα: Ρομπότ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Ημιμαραθωνίου κατά επτά λεπτά
Ανθρωποειδές ρομπότ κέρδισε τον ημιμαραθώνιο στην Κίνα και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο Jacob Kiplimo, κατά επτά λεπτά
Μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και την τεχνολογία ανατέλλει, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ολοκληρώσει ημιμαραθώνιο σε χρόνο που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.
Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά τα 7 λεπτά!
Το ρομπότ με το όνομα «Lightning», δημιούργημα της κινεζικής εταιρείας Honor, διένυσε την απόσταση των 21 χιλιομέτρων σε μόλις 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή είναι εντυπωσιακά ταχύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ του Jacob Kiplimo, ο οποίος κατέχει την κορυφαία ανθρώπινη επίδοση με 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
