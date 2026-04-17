Η απροσδόκητη δύναμη που στέκεται εμπόδιο στον διαστημικό αγώνα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η Ινδία εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμια διαστημική δύναμη, θέτοντας ως τελικό στόχο την αποστολή Ινδών αστροναυτών στη Σελήνη μέχρι το έτος 2040.Πριν από τρία χρόνια, η Ινδία έγραψε ιστορία ως η τέταρτη χώρα που προσεδαφίστηκε με επιτυχία στο φεγγάρι. Με την αποστολή Chandrayaan 3, κατάφερε να φτάσει στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας όπου και η NASA εγκατέστησε βάση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας (ISRO) είναι η κατασκευή του δικού του διαστημικού σταθμού, του Bharatiya Antriksh (BAS), ο οποίος προγραμματίζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2035.