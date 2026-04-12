Πόσους ανθρώπους αντέχει η Γη; Νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να υποστηρίξει επ’ άπειρον την αύξηση του πληθυσμού
Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ξεπεράσει τα 8,3 δισεκατομμύρια, όμως σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η Γη ενδέχεται να μην μπορεί να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε βάθος χρόνου. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί εδώ και δεκαετίες, με τις συνέπειες να αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο εμφανείς.
Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Flinders University, ανέλυσε δεδομένα για τον παγκόσμιο πληθυσμό και την κατανάλωση πόρων από το έτος 1000 μ.Χ. έως σήμερα, επιχειρώντας να κατανοήσει πώς εξελίχθηκε η σχέση ανθρώπου και πλανήτη.
Όταν έσπασε η ισορροπία
Για αιώνες, ο ανθρώπινος πληθυσμός βρισκόταν σε μια σχετική ισορροπία με το περιβάλλον. Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων αυξανόταν, αυξανόταν και η ανάγκη για ενέργεια και πόρους, ωστόσο η τεχνολογική πρόοδος και οι φυσικοί μηχανισμοί αναπλήρωσης κατάφερναν να κρατούν το σύστημα λειτουργικό.
Αυτό το μοντέλο άρχισε να καταρρέει μετά τη δεκαετία του 1950, με τη μεταπολεμική έκρηξη γεννήσεων και την επιτάχυνση της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 ξεκίνησε μια «αρνητική δημογραφική φάση», όπου η αύξηση του πληθυσμού δεν συνοδεύεται πλέον από αντίστοιχη ανάπτυξη.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
