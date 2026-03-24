Ρομπότ ηλεκτρολόγος στην Κίνα: Επισκεύασε επιτυχώς γραμμή ρεύματος 10kV
Επανάσταση στον ηλεκτρολογικό κλάδο φέρνει ρομπότ στην Κίνα που πραγματοποίησε με επιτυχία επισκευές σε γραμμή ρεύματος 10 kV - Σύμμαχος ή ανταγωνιστής του ανθρώπου;
Ρομπότ ηλεκτρολόγος πραγματοποίησε πρόσφατα επισκευές σε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος 10 kV στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, αντικαθιστώντας για πρώτη φορά τους ανθρώπους εργάτες.
Η τεχνολογία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ασφάλεια των υποδομών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που παραδοσιακά θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη ζωή.
Η τεχνολογία πίσω από το ρομπότ-ηλεκτρολόγο
Ανεπτυγμένο από το Ινστιτούτο Ηλεκτρικής Ενέργειας της Χουμπέι και την κρατική εταιρεία Grid της Γουχάν, το ρομπότ χρησιμοποιεί τεχνολογία κοπής με λέιζερ ακριβείας για να αφαιρέσει τη σκληρή μόνωση, ενώ συνδέει τα καλώδια με απόλυτη ακρίβεια.
Χωρίς το φόβο του ανθρώπινου λάθους ή της αστάθειας των χεριών, το ρομπότ εκτελεί τις συνδέσεις με απόλυτη ασφάλεια, εξαλείφοντας την ανάγκη να εκτεθεί ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα