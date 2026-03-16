Το αφρικανικό... αυτοκινητάκι με το οποίο μπορείς να κάνεις 50 χλμ. δωρεάν κάθε μέρα
Το αφρικανικό... αυτοκινητάκι με το οποίο μπορείς να κάνεις 50 χλμ. δωρεάν κάθε μέρα
Η Bako Motors από την Τυνησία παρουσίασε μικρο-αυτοκίνητα και μικρο-βαν με ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή, προσφέροντας έως 50 χλμ. δωρεάν ενέργειας ημερησίως και χαμηλό κόστος αγοράς
Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με ταχύ ρυθμό παγκοσμίως, όμως στην Αφρική η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων συναντά ακόμη εμπόδια, κυρίως λόγω της περιορισμένης υποδομής φόρτισης. Σε αυτό το περιβάλλον, μια νεοσύστατη εταιρεία από την Τυνησία επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική λύση αξιοποιώντας τον πιο άφθονο φυσικό πόρο της ηπείρου: την ηλιακή ενέργεια.
Η Bako Motors παρουσίασε μια σειρά μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που διαθέτουν ενσωματωμένους ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή. Τα πάνελ αυτά επαναφορτίζουν απευθείας τις μπαταρίες λιθίου είτε το όχημα κινείται είτε παραμένει σταθμευμένο, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη αναζήτησης σταθμών φόρτισης.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Boubaker Siala, η ηλιακή τεχνολογία μπορεί να καλύψει περισσότερο από το μισό των καθημερινών ενεργειακών αναγκών του οχήματος. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 50 χιλιόμετρα δωρεάν ενέργειας ημερησίως - δηλαδή σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα τον χρόνο χωρίς επιπλέον κόστος φόρτισης.
Η Bako Motors παρουσίασε μια σειρά μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που διαθέτουν ενσωματωμένους ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή. Τα πάνελ αυτά επαναφορτίζουν απευθείας τις μπαταρίες λιθίου είτε το όχημα κινείται είτε παραμένει σταθμευμένο, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη αναζήτησης σταθμών φόρτισης.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Boubaker Siala, η ηλιακή τεχνολογία μπορεί να καλύψει περισσότερο από το μισό των καθημερινών ενεργειακών αναγκών του οχήματος. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 50 χιλιόμετρα δωρεάν ενέργειας ημερησίως - δηλαδή σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα τον χρόνο χωρίς επιπλέον κόστος φόρτισης.
