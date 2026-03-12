Γιατί μια πόλη στη Δανία αντικαθιστά τα λευκά φώτα στους δρόμους με κόκκινα
Γιατί μια πόλη στη Δανία αντικαθιστά τα λευκά φώτα στους δρόμους με κόκκινα
Μια πόλη κοντά στην Κοπεγχάγη αντικαθιστά τον λευκό φωτισμό στους δρόμους με κόκκινο. Ο λόγος...
Μια ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν εδώ και λίγες εβδομάδες οι οδηγοί που κινούνται τη νύχτα σε δρόμους μιας πόλης κοντά στην Κοπεγχάγη. Ο παραδοσιακός λευκός φωτισμός των δρόμων έχει αντικατασταθεί από έντονο κόκκινο φως, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αλλά και ασυνήθιστη ατμόσφαιρα.
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αποτέλεσμα αισθητικής επιλογής ή τεχνικού λάθους. Πρόκειται για μια συνειδητή περιβαλλοντική παρέμβαση του δήμου Gladsaxe, που στοχεύει στη μείωση της φωτορύπανσης και στην προστασία της τοπικής άγριας ζωής.
www.gazzetta.gr
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αποτέλεσμα αισθητικής επιλογής ή τεχνικού λάθους. Πρόκειται για μια συνειδητή περιβαλλοντική παρέμβαση του δήμου Gladsaxe, που στοχεύει στη μείωση της φωτορύπανσης και στην προστασία της τοπικής άγριας ζωής.
www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα