Γιατί μια πόλη στη Δανία αντικαθιστά τα λευκά φώτα στους δρόμους με κόκκινα
Μια πόλη κοντά στην Κοπεγχάγη αντικαθιστά τον λευκό φωτισμό στους δρόμους με κόκκινο. Ο λόγος...

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν εδώ και λίγες εβδομάδες οι οδηγοί που κινούνται τη νύχτα σε δρόμους μιας πόλης κοντά στην Κοπεγχάγη. Ο παραδοσιακός λευκός φωτισμός των δρόμων έχει αντικατασταθεί από έντονο κόκκινο φως, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αλλά και ασυνήθιστη ατμόσφαιρα.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι αποτέλεσμα αισθητικής επιλογής ή τεχνικού λάθους. Πρόκειται για μια συνειδητή περιβαλλοντική παρέμβαση του δήμου Gladsaxe, που στοχεύει στη μείωση της φωτορύπανσης και στην προστασία της τοπικής άγριας ζωής.

