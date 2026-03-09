Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου
BEST OF NETWORK

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου

Που βρίσκεται το νησί Χαργκ και γιατί είναι κρίσιμο για το μέλλον του πετρελαίου

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου
Το Χαργκ είναι ένα μικρό νησί του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με μεγάλη στρατηγική σημασία, κυρίως λόγω της πετρελαϊκής του υποδομής.

Αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του Ιράν: είναι μικρό, εκτεθειμένο και ζωτικής σημασίας. Η απώλειά του θα σήμαινε οικονομική κατάρρευση για το Ιράν, αλλά η κατάκτησή του και η διατήρησή του θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για οποιαδήποτε δύναμη.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης