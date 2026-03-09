Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου
Που βρίσκεται το νησί Χαργκ και γιατί είναι κρίσιμο για το μέλλον του πετρελαίου
Το Χαργκ είναι ένα μικρό νησί του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με μεγάλη στρατηγική σημασία, κυρίως λόγω της πετρελαϊκής του υποδομής.
Αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του Ιράν: είναι μικρό, εκτεθειμένο και ζωτικής σημασίας. Η απώλειά του θα σήμαινε οικονομική κατάρρευση για το Ιράν, αλλά η κατάκτησή του και η διατήρησή του θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για οποιαδήποτε δύναμη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του Ιράν: είναι μικρό, εκτεθειμένο και ζωτικής σημασίας. Η απώλειά του θα σήμαινε οικονομική κατάρρευση για το Ιράν, αλλά η κατάκτησή του και η διατήρησή του θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για οποιαδήποτε δύναμη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα