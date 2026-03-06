16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral
16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

Η νεαρή από τη Βρετανία πλήρωσε περίπου 1.100 λίρες για μεταμόσχευση μαλλιών και καταγράφει στα social media την αλλαγή της εμφάνισής της

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral
Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις, με χιλιάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Τουρκία για να αποκτήσουν πιο πυκνά μαλλιά ή χαμηλότερη γραμμή μαλλιών.

Συνήθως οι ιστορίες που βλέπουμε αφορούν άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση. Ωστόσο, μια νεαρή κοπέλα από τη Βρετανία έγινε viral στα social media, όταν αποκάλυψε ότι έκανε μεταμόσχευση μαλλιών σε ηλικία μόλις 16 ετών.


