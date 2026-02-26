«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

Το νέο project της Google στοχεύει σε data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια ακόμη και χωρίς ήλιο ή άνεμο