«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google
Το νέο project της Google στοχεύει σε data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια ακόμη και χωρίς ήλιο ή άνεμο
Η Google σχεδιάζει ένα νέο data center στη Μινεσότα, το οποίο θα στηρίζεται σε αποθήκευση ενέργειας διάρκειας έως 100 ωρών με τεχνολογία σιδήρου-αέρα, ώστε να λειτουργεί σταθερά με καθαρή ενέργεια ακόμη και όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.
Η εγκατάσταση θα συνδυάζει αιολική και ηλιακή ενέργεια ισχύος 1,9 GW με μια γιγαντιαία μπαταρία 300 MW και χωρητικότητα 30 GWh, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στον κόσμο στο είδος της, λόγω της μεγάλης διάρκειας αποθήκευσης.
