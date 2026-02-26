«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google
BEST OF NETWORK

«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

Το νέο project της Google στοχεύει σε data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια ακόμη και χωρίς ήλιο ή άνεμο

«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google
Η Google σχεδιάζει ένα νέο data center στη Μινεσότα, το οποίο θα στηρίζεται σε αποθήκευση ενέργειας διάρκειας έως 100 ωρών με τεχνολογία σιδήρου-αέρα, ώστε να λειτουργεί σταθερά με καθαρή ενέργεια ακόμη και όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.

Η εγκατάσταση θα συνδυάζει αιολική και ηλιακή ενέργεια ισχύος 1,9 GW με μια γιγαντιαία μπαταρία 300 MW και χωρητικότητα 30 GWh, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στον κόσμο στο είδος της, λόγω της μεγάλης διάρκειας αποθήκευσης.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης