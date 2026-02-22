Το «φινλανδικό κόλπο» θέρμανσης που κρατά τα σπίτια ζεστά στους -20°C
Πώς λειτουργεί η ενδοδαπέδια θέρμανση που χρησιμοποιούν στη Φινλανδία και γιατί θεωρείται πιο αποδοτική από τα καλοριφέρ; Το σύστημα που λειτουργεί στους 25–35°C και μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως 30%
Στους -20 βαθμούς Κελσίου, η καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της Φινλανδία δεν σταματά. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, οι μετακινήσεις συνεχίζονται και τα σπίτια παραμένουν ζεστά, χωρίς την αίσθηση «ξηρής» θερμότητας που συχνά αφήνουν τα παραδοσιακά καλοριφέρ. Το μυστικό δεν βρίσκεται στην υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, αλλά σε μια διαφορετική φιλοσοφία θέρμανσης.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της νότιας Ευρώπης, όπου κυριαρχούν τα σώματα υψηλής θερμοκρασίας, στη σκανδιναβική χώρα έχει επικρατήσει η ενδοδαπέδια θέρμανση. Πρόκειται για σύστημα που μετατρέπει ολόκληρο το δάπεδο σε πηγή ήπιας, ομοιόμορφης θερμότητας, μέσω σωληνώσεων ζεστού νερού ή ηλεκτρικών καλωδίων που τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια του πατώματος.
