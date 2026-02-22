Το «φινλανδικό κόλπο» θέρμανσης που κρατά τα σπίτια ζεστά στους -20°C

Πώς λειτουργεί η ενδοδαπέδια θέρμανση που χρησιμοποιούν στη Φινλανδία και γιατί θεωρείται πιο αποδοτική από τα καλοριφέρ; Το σύστημα που λειτουργεί στους 25–35°C και μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως 30%