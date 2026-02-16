Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό στην Ισπανία σε τιμή... διαμερίσματος
Σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, το πρόβλημα της αγροτικής ερημοποίησης έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που άνοιξε τον δρόμο της αγοράς, αφού ολόκληρα χωριά πωλούνται σε τιμές ευκαιρίας
Η ιστορία του Jason Lee Beckwith είναι χαρακτηριστική. Αφού πούλησε την επιχείρησή του στην Καλιφόρνια, άρχισε να ψάχνει για ακίνητα στην Ευρώπη. Όταν ανακάλυψε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στην Ισπανία με εκκλησία, σχολείο, μπαρ, ακόμα και πισίνα, κατάφερε να το αγοράσει σε... τιμή ευκαιρίας.
Το 2024, έδωσε την προκαταβολή για το χωριό Salto de Castro, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Το κόστος αγοράς; Μόλις 310.000 ευρώ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ολίγον τι θλιβερή, καθώς το χωριό είναι πλέον μια πόλη με ερείπια, μόνο μπάζα και τοίχους και η ανακαίνιση αναμένεται να κοστίσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
Γιατί οι Αμερικανοί «αγοράζουν» την ευρωπαϊκή ύπαιθρο;
Σύμφωνα με ειδικούς του real estate, όπως ο Timur Negru της AffordiHome, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για αυτή την έξαρση ενδιαφέροντος:
Starlink: Η εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω δορυφόρου ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία
Υπερτουρισμός: Η ανάγκη διαφυγής από κορεσμένους προορισμούς όπως η Φλωρεντία ή η Βαρκελώνη
Τιμές στις ΗΠΑ: Οι εξωφρενικές τιμές ακινήτων στην Αμερική σπρώχνουν τους επενδυτές προς την Ευρώπη
