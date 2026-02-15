ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η χώρα με τους πιο αυστηρούς αντικαπνιστικούς νόμους «διαβάζει» τα λύματα


Μελέτη στην Αυστραλία -μέσω ανάλυσης λυμάτων- αποκαλύπτει τάσεις σε καπνό και άτμισμα, ενώ η Ευρώπη προωθεί αυστηρότερη νομοθεσία


Η Αυστραλία, μία από τις χώρες με το πιο αυστηρό αντικαπνιστικό πλαίσιο και ατμίσματος διεθνώς, επιστρατεύει ένα ασυνήθιστο αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό εργαλείο δημόσιας υγείας: την ανάλυση λυμάτων. Μέσα από αυτή τη μέθοδο, οι αρχές καταγράφουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση νικοτίνης και εντοπίζουν τάσεις που δεν αποτυπώνονται στις παραδοσιακές έρευνες.

Τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open βασίστηκαν σε δεδομένα από 55 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που καλύπτουν περίπου 14 εκατομμύρια πολίτες - περισσότερο από το μισό πληθυσμό της χώρας. Σε βάθος επταετίας, οι ερευνητές ανέλυσαν βιοδείκτες όπως η κοτινίνη, η υδροξυκοτινίνη και η αναβασίνη, καταγράφοντας τη συνολική έκθεση σε νικοτίνη, είτε προερχόταν από νόμιμα είτε από παράνομα προϊόντα.

