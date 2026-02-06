Η απόφαση που θα μπορούσε να φέρει τον Μέσι εκτός εθνικής Αργεντινής

Η Ομοσπονδία ενέκρινε νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο ποδοσφαιριστές που μετακινούνται στο εξωτερικό χωρίς να έχουν πρώτα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με αργεντίνικο σύλλογο, δεν θα έχουν δικαίωμα κλήσης στις εθνικές ομάδες της χώρας. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των συλλόγων από την απώλεια ταλαντούχων παικτών σε νεαρή ηλικία και η ενίσχυση της ανάπτυξης των ακαδημιών.Η απόφαση συνδέεται άμεσα με το νομικό πλαίσιο της λεγόμενης «patria potestad», που ισχύει στην Αργεντινή έως τα 18 έτη και δίνει στους γονείς το δικαίωμα να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των παιδιών τους. Στην πράξη, αυτό επιτρέπει τη μεταγραφή ενός ανήλικου παίκτη στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου στον οποίο ανήκει, αρκεί να μην έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο σύλλογος λαμβάνει μόνο αποζημίωση εκπαίδευσης και όχι κανονικό ποσό μεταγραφής.Η AFA ξεκαθαρίζει ότι το νέο μέτρο δεν απαγορεύει τέτοιες μετακινήσεις, αλλά επιχειρεί να τις αποθαρρύνει, θέτοντας ως «κόστος» τον αποκλεισμό από τις εθνικές ομάδες. «Μετά από συζήτηση και με στόχο την προστασία των συμφερόντων των συλλόγων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι παίκτες αυτοί δεν θα καλούνται στις εθνικές ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.Αφορμή για την επίσπευση της απόφασης αποτέλεσε, σύμφωνα με αργεντίνικα ΜΜΕ, η υπόθεση του 16χρονου Λούκας Σκαρλάτο, ο οποίος αποχώρησε από τη Ρίβερ Πλέιτ για την Πάρμα χωρίς να έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών και είχε υπάρξει αρχηγός της Κ16.Ωστόσο, η πιο ηχηρή περίπτωση που επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση είναι εκείνη του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σε ηλικία μόλις 13 ετών άφησε τη Νιούελς Ολντ Μπόις για να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα. Με βάση τον νέο κανονισμό, ο αρχηγός και θρύλος της «αλμπισελέστε» δεν θα είχε δικαίωμα να αγωνιστεί με την εθνική Αργεντινής. Το ίδιο θα ίσχυε και για παίκτες όπως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Τζουλιάνο Σιμεόνε, ο Εμιλιάνο Μπουεντία, ο Έντσο Μπαρενέτσεα, ο Χοακίν Πανιτσέλι και ο Βαλεντίν Καρμπόνι.Σε νομικό επίπεδο, ειδικοί τονίζουν ότι η FIFA δεν απαγορεύει στις εθνικές ομοσπονδίες να θέτουν δικά τους κριτήρια επιλογής παικτών, αρκεί να μην παραβιάζονται βασικοί κανονισμοί περί εθνικότητας και επιλεξιμότητας.Οι αντιδράσεις εντός της χώρας είναι μεικτές. Παράγοντες συλλόγων στηρίζουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι προστατεύει τα σωματεία που επενδύουν στην ανάπτυξη νεαρών παικτών, ενώ άλλοι εκφράζουν φόβους πως μπορεί να περιορίσει τις επιλογές των ίδιων των ποδοσφαιριστών και να δημιουργήσει συγκρούσεις με μάνατζερ και οικογένειες.Το αν η απόφαση αυτή θα αποτελέσει προηγούμενο και για άλλες χώρες μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, η Αργεντινή άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην προστασία των συλλόγων και την ελευθερία των ταλέντων να χαράξουν τον δικό τους δρόμο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.