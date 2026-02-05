YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα... βανάκια έξω από το σπίτι του
YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα... βανάκια έξω από το σπίτι του
Ένα viral βίντεο έφερε ξανά στο φως το διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν
Ένας δημιουργός περιεχομένου κατάφερε αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατο: να φτάσει στο διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, να το καταγράψει σε βίντεο και να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του στο YouTube. Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς συνέπειες.
Ο YouTuber Νίκο Γκριγκ ταξίδεψε στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και, ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε να προσεγγίσει το Little Saint James, το νησί που έχει ταυτιστεί με τις πιο σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης Epstein. Το βίντεο ανέβηκε στο κανάλι του τον Ιανουάριο και μέσα σε τρεις ημέρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές.
