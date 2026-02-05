Τεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Χαζεύει ατελείωτα στο διαδίκτυο, τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ
Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Ισπανία, όπου δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση εργαζομένου για προσωπική χρήση διαδικτύου ήταν δυσανάλογη
Για ώρες περιηγούνταν στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή της δουλειάς του. Η εταιρεία το ανακάλυψε, προχώρησε σε εσωτερικό έλεγχο και τελικά τον απέλυσε, θεωρώντας ότι παραβίασε τους κανόνες και ζημίωσε την επιχείρηση. Όμως η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Αντίθετα, έφτασε μέχρι τη Δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε ο εργοδότης.
Το Ανώτατο δικαστήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης έκρινε πως, παρότι η συμπεριφορά του εργαζομένου ήταν μεν επιλήψιμη, δεν ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να δικαιολογεί απόλυση. Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο εργαζόμενος πρέπει είτε να επαναπροσληφθεί είτε να αποζημιωθεί με ποσό που αγγίζει τις 40.000 ευρώ.
