Το πλωτό «θωρηκτό» του Τραμπ που παραμονεύει το Ιράν: Αντέχει 25 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό
Το USS Abraham Lincoln είναι η «πλωτή πυρηνική πόλη» των ΗΠΑ που κατευθύνεται όλο και πιο κοντά στο Ιράν την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνονται
Με τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, έχει δοθεί εντολή σε μια «πλωτή πυρηνική πόλη» να κατευθυνθεί πιο κοντά στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για το USS Abraham Lincoln, το αεροπλανοφόρο-θωρηκτό, το οποίο στέλνει στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το USS Abraham Lincoln είναι αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, που χρησιμοποιεί δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για την κίνησή του και μπορεί να λειτουργεί έως και 25 χρόνια χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό.
