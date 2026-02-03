Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει τρένο με ταχύτητα 600 χλμ./ώρα όπως στην Ιαπωνία;
Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει τρένο με ταχύτητα 600 χλμ./ώρα όπως στην Ιαπωνία;
Η Ιαπωνία προγραμματίζει το τρένο L0, με μαγνητική αιώρηση, που θα ξεπερνά τα 600 χλμ./ώρα, μειώνοντας ένα ταξίδι 2,5 ωρών σε μόλις 40 λεπτά
Η Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε την ημερομηνία για την άφιξη του ταχύτερου τρένου στον κόσμο, το οποίο θα ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Το έργο, αρχικά προγραμματισμένο για το 2027, αναβλήθηκε και πλέον η λειτουργία του αναμένεται μεταξύ 2034 και 2035.
Το νέο τρένο θα υπερβεί το κινεζικό Shanghai Maglev, που φτάνει τα 460,2 χλμ./ώρα, ενώ στην Ευρώπη τα ταχύτερα τρένα, όπως το γαλλικό TGV και το ιταλικό AGV Italo, κινούνται με μέγιστες ταχύτητες 306-354 χλμ./ώρα.
