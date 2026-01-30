LIVE UPDATE
«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι»: Έλληνας πιλότος γίνεται viral για τις ατάκες του εν ώρα πτήσης
Ένας Έλληνας πιλότος έχει καταφέρει να γίνει viral σto TikTok χάρη στις τρομερές του ατάκες κατά τη διάρκεια των πτήσεών του
Υπάρχουν πτήσεις που τις θυμάσαι για την ταλαιπωρία, άλλες για τις αναταράξεις και κάποιες… για τις ατάκες. Γιατί, εντάξει, όλοι θέλουμε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, αλλά αν το ταξίδι μας έχει και ενδιαφέρον, τότε γίνεται ακόμα καλύτερο. Κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία ένας Έλληνας πιλότος που αποφάσισε να κάνει το μικρόφωνο του cockpit λίγο πιο entertaining απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει.
