Νέος μνηστήρας για Τζόλη – Η πρόταση και οι απαιτήσεις της Μπριζ

Παρά τις ήδη σημαντικές κινήσεις με τις αφίξεις των Ρομπίνιο Βαζ και Ντόνιελ Μάλεν, η μεταγραφική δραστηριότητα στο Τριγκόρια μόνο στάσιμη δεν είναι. Η Ρόμα έχει επενδύσει 25 εκατ. ευρώ για τον νεαρό Γάλλο, ενώ έχει ήδη προϋπολογίσει ακόμη 27 εκατ. ευρώ για την καλοκαιρινή εξαγορά του Ολλανδού. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει διαθέσιμο ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης, με βασική προτεραιότητα έναν εξτρέμ.Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι της Ρόμα εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις, όπως του Νικολό Φορτίνι από τη Φιορεντίνα και του Λέο Σάουερ της Φέγενορντ, ωστόσο οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Η ανάγκη για αμυντική ενίσχυση μετά τον τραυματισμό του Ερμόσο ενδέχεται να επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις, με τη διοίκηση να προκρίνει ευέλικτες λύσεις, όπως δανεισμούς με οψιόν ή υποχρέωση αγοράς.Στην επιθετική γραμμή, πέρα από ονόματα όπως οι Ματίς Τελ, Λεόν Μπέιλι και Νόα Λανγκ, στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον και ο Χρήστος Τζόλης. Ο 23χρονος Έλληνας εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, που εκπροσωπείται από τον ίδιο μάνατζερ με τον Μάλεν, παρακολουθείται στενά από τη Ρόμα. Πρόκειται για μια περίπτωση που απαιτεί επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται να προχωρήσει με τη φόρμουλα του δανεισμού και υποχρεωτικής αγοράς το καλοκαίρι.